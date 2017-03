Carlinhos Cachoeira, deputada estadual, ex-vereador e ex-presidente do Detran têm bens bloqueados

A justiça acatou na segunda-feira (20), denúncia do Ministério Público e determinou, liminarmente, o bloqueio dos bens do empresário Carlinhos Cachoeira; da deputada estadual, Eliane Pinheiro; do ex-vereador Wladimir Garcêz e do ex-presidente do Detran-GO, Edivaldo Cardoso de Paula.

Na ação, os réus Edivaldo Cardoso, Eliane Pinheiro e Wladimir Garcêz são apontados como facilitadores dos interesses da organização criminosa liderada por Cachoeira.

Foi requerida a condenações dos réus às sanções do artigo 12, inciso II da Lei de Improbidade Administrativa, além da reparação do dano moral difuso e coletivo no valor de R$ 5 milhões. A juíza Suelenita Soares, determinou que seja bloqueado o valor de R$ 1.603.300,00 em relação a cada um dos réus.

Ainda ficou definido, por liminar, que Edivaldo Cardoso, que atualmente ocupa o cargo de presidente da Agência Brasil Central (ABC), deve ser afastado da função até o julgamento final da causa, sem prejuízo da remuneração.

De acordo com a ação, o material apresentado pela Polícia Federal, que culminou com a Operação Monte Carlo, revelou, por meio das interceptações telefônicas que a organização criminosa atuava no âmbito da administração pública estadual não somente para fomentar, manter e estimular a atividade da exploração cartelizada de jogos de azar, mas também para obter vantagens indevidas, especialmente financeiras, em benefício da organização criminosa e de pessoas a ela ligadas.

