Caras novas na Alego

Sem alterar a proporção da bancada aliada e de oposição, seis novos nomes estarão na Assembleia Legislativa de Goiás no reinício dos trabalhos, em fevereiro. Quatro ganharam cadeira com a eleição de deputados para prefeituras do interior (veja o quadro abaixo).Outro foi contemplado com a decisão judicial que determinou a recontagem dos votos da eleição de 2014. E a ...