Candidatura nacional facilitaria aliança

Lideranças tucanas e de outros partidos da base do governo estadual apostam que uma eventual candidatura nacional do governador Marconi Perillo (PSDB) em 2018 poderia facilitar os arranjos da base na disputa estadual.Desde que assumiu o governo pela quarta vez, no início de 2015, o governador iniciou uma agenda nacional que visa pelo menos uma chegada ao Senado a part...