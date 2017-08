Caiado une 10 partidos para o projeto da oposição em Goiás

A oposição conseguiu reunir neste sábado em sábado (19) em Jaraguá uma frente com dez partidos que trabalham juntos por um projeto da oposição em Goiás. Representantes do Democratas, PMN, PTC, PRTB, PRP, PPL, PSDC, PHS, PV e PMDB estiveram presentes no evento.

O Delegado Waldir, que deixou recentemente o PR, participou pela primeira vez de um encontro da oposição e justificou a escolha por acompanhar Ronaldo Caiado. “Fiquei muito feliz com o convite do senador de participar hoje deste evento. Já estive com ele e outras cidades do interior, mas hoje fiz questão de acompanha-lo. Temos um governo hoje que não representa o povo goiano, por isso temos de fazer uma união para a mudança”, afirmou.

Durante seu discurso no auditório de Jaraguá, Ronaldo Caiado afirmou que sua candidatura não será imposta. “Não imponho uma candidatura. Existem condicionantes. Deixo claro que respeito todo e qualquer um que saia como pré-candidato no grupo das oposições. Lá na frente vamos escolher um nome e marchar unidos”, assegurou.