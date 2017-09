Caiado diz que não repetirá erro de 1994

O senador Ronaldo Caiado (DEM) afirma que seu projeto está definido para 2018 e que não haverá mudança: disputar o governo de Goiás. Mas frisa que não repetirá o mesmo erro da eleição de 1994 quando a oposição, na época aos governos do PMDB, se dividiu em duas chapas: de Ronaldo Caiado e da então deputada federal Lúcia Vânia (pelo PP). "O risco disto acontecer novamente é claro, mas não vamos entrar nesta armadilha", afirma. Em 1994, Caiado chegou a liderar as pesquisas, mas acabou nem indo para o segundo turno, disputado entre Lúcia Vânia e Maguito Vilela (PMDB), que se elegeu governador. Confira a entrevista exclusiva feita hoje com o senador pelo programa De Frente com Jarbas.