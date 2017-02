Caiado desvia de provocações e foca união com PMDB para a eleição

Se a intenção do deputado estadual Wagner Siqueira (PMDB) era provocar o senador Ronaldo Caiado (DEM), ao afirmar ao GIRO que ele deveria “fazer o trabalho dele no DEM” e que a formação de chapa só se dará “lá na frente”, ele não obteve sucesso. “Neste momento, essa deve ser a rotina; todos devem começar a campanha mais cedo para enfrentar a máquina do governo”, afirmou o...