Caiado critica governo em protesto mas diz que momento não é para 'Fora Temer'

O senador Ronaldo Caiado (DEM-GO), líder do partido Democratas na Casa, criticou o presidente Michel Temer (PMDB) durante manifestação na Avenida Paulista neste domingo, 26, em apoio à Lava Jato. Para Caiado, Temer não tem "credenciais e credibilidade" para fazer as reformas que tenta articular no Congresso. "O governo perdeu a capacidade de comunicação", disse "Não dá para promover mudanças dessa amplitude sem interlocução com a sociedade."

Um dos poucos políticos que se arriscaram a participar do protesto, o senador acredita, porém, que não é o momento de levantar a bandeira "Fora Temer". "Não é hora de fulanizar o debate", disse Caiado. Temer chegou a receber críticas pontuais no ato, mas foi poupado pelos organizadores na maior parte do tempo.

Sobre a baixa adesão do público, a menor de todos os atos que aconteceram na Paulista entre 2015 e 2016, Caiado justificou que a pauta dos protestos anteriores já era a investigação de políticos corruptos, mas que o Partido dos Trabalhadores (PT) "encarnava 100%" a corrupção. Caiado aproveitou para defender o fim do foro privilegiado, uma das pautas dos manifestantes.

Eleições

Para o pleito de 2018, Caiado afirmou que disputará o governo de Goiás. O senador disse, ainda, que o prefeito João Doria "indiscutivelmente" cresce como opção à Presidência. "Ele tem enorme capilaridade em todo País", afirmou.