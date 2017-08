Cadastramento biométrico em Goiás tem horário de atendimento ampliado até 30 de setembro

Os eleitores de 122 cidades goianas tem até 30 de setembro para fazer o recadastramento biométrico. A Justiça Eleitoral em Goiás realiza revisão do eleitorado nesses municípios para a implantação da biometria, que é uma sistemática de identificação com inclusão de impressões digitais, fotografia e assinatura digitalizada do eleitor.

Desta forma, o atendimento nos Cartórios Eleitorais e Postos de Atendimento estão sendo feitos de segunda à sexta-feira, das 7h às 19h, e, aos sábados das 8h às 14h. Em setembro o atendimento será ampliado também para os domingos e feriados, com atendimento das 8h às 14h.

O TRE/GO têm como meta alcançar 100% do eleitorado goiano para o cadastro biométrico.

Segue abaixo em anexo os 122 municípios com biometria obrigatória.