Câmaras gastam mais do que é arrecadado

Quatorze municípios de Goiás gastam mais com a Câmara de Vereadores do que registram de receita própria. Em um dos casos, em São João da Paraúna, o custo do Legislativo é o triplo do que a prefeitura consegue arrecadar de impostos. As 14 cidades goianas fazem parte de lista de 674 no País que não conseguiriam bancar as Câmaras com a verba que arrecadam, em estudo f...