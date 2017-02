Câmara pede mais prazo para contratar estagiários do Legislativo municipal

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Goiânia pediu, na tarde desta terça-feira (7), mais um ano de prazo ao promotor de Justiça Fernando Krebs, da 50ª Promotoria de Goiânia, para regularizar o processo de seleção de estagiários do Legislativo municipal. De acordo com os parlamentares, o rompimento imediato dos convênios firmados de contratação de estagiários implicaria descontinuidade de atividades relevantes da Casa Legislativa.

A recomendação foi expedida por Krebs no ano passado. No encontro, o presidente da Câmara, Andrey Azeredo, e outros vereadores presentes informaram que estão organizando licitação para contratar empresa de gerenciamento que conduza o processo seletivo, mas, segundo eles, o processo exige tempo e o Legislativo não pode ficar sem o apoio dos estagiários, por isso a necessidade de um prazo de 12 meses para cumprir todo o conteúdo da recomendação, período no qual serão prorrogados os contratos atuais.

Krebs concordou com a argumentação e informou que vai preparar a minuta de um termo de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) estipulando o prazo solicitado para atender ao que foi recomendado. Os parlamentares também afirmaram ao integrante do MP que estão tomando as providências para a realização de concurso para servidores, em atendimento a outro TAC formalizado com a promotora Villis Marra.