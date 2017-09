Câmara Municipal de Goiânia é notificada e afasta vereador Zander

Político foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) por organização criminosa e peculato; ele é suspeito de ser chefe de um grupo criminoso que teria desviado mais de R$ 2 milhões das bilheterias do Parque Mutirama e do Zoológico

Vereador Zander Fábio