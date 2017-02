Câmara dos Deputados: Rodrigo Maia é reeleito no 1º turno

Com o apoio informal do Palácio do Planalto e a caneta nas mãos, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), confirmou o favoritismo na disputa pela reeleição, com 293 votos e vitória no primeiro turno. No discurso em plenário e nas primeiras entrevistas após a vitória, ele reforçou a sintonia com o governo federal ao falar da prioridade nas votações da...