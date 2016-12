Câmara de Goiânia deve realizar autoconvocação no sábado para votar aumento do ISS

A Câmara Municipal de Goiânia deve realizar autoconvocação neste sábado (31), para votar o projeto do prefeito Paulo Garcia, que altera o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Diversas modificações estão sendo propostas, entre elas, a inclusão de categorias de profissionais que passarão a arcar com o tributo. Para valer no ano de 2017, as novas regras precisariam ser votadas ainda em 2016, por isso a autoconvocação.

Entre os serviços que passarão a pagar o imposto estão os de armazenamento e hospedagem de dados de sites, áudios e vídeos, composição gráfica, criadores de programas computacionais, aplicação de tatuagens, piercings, translado e cremação de corpos, guincho, serviço de reflorestamento, plantio e adubação. A justificativa é incrementar a receita municipal com a arredação de mais tributos.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) foi convocada pelo vereador Elias Vaz (PSB) e aprovou o projeto, com voto em contrário de Cida Garcêz (PMN), a matéria. O ponto facultativo na Casa, decretado para amanhã, dia 30, foi mantido pela presidência.