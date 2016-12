Câmara: Cota de gênero pode derrubar vereadores

Os vereadores Carlos Soares (PT) e Edson Automóveis (PMN) entraram ontem com duas ações de impugnação do mandato dos vereadores eleitos Novandir Rodrigues e Emilson Pereira, do PTN, e Vinicius Cirqueira e Tiãozinho Porto, do PROS. Nas ações, denunciam suposta fraude na cota de gênero das chapas de vereadores dos dois partidos. A legislação eleitoral obriga que partidos e...