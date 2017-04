Câmara aprova texto de projeto que autoriza serviços como Uber, 99, Easy e Cabify

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (5) texto-base de projeto de lei federal que trata do transporte particular por meio de aplicativos de telefone celular, adotando um texto defendido por empresas como Uber, 99, Easy e Cabify. A votação foi simbólica, sem registro nominal dos votos.

Haverá, porém, a votação ainda nesta terça de emendas defendidas por deputados alinhados aos interesses dos taxistas, categoria diretamente afetada pelo surgimento dos aplicativos.

A regulamentação do serviço em Goiânia vem sendo discutida pelos consumidores e vereadores desde a chegada do aplicativo na cidade há mais de um ano, assim como a desaprovação dos taxistas à concorrência.

Na capital, um projeto que taxava os motorista do aplicativo a pagar à Prefeitura quatro centavos por quilômetro rodado chegou a circular na Câmara Municipal, mas não foi aprovado. Para o atual presidente da casa e ex-secretário da SMT, Andrey Azeredo (PMDB), a regulamentação é um interesse atual da Câmara e deve ser discutido a partir estudos e análise do atual impasse entre a concorrência justa com os taxistas, o direito de escolha do cidadão e a livre concorrência da Uber.

Nesta quarta-feira (5), acontece o seminário “O município e a regulação do transporte individual remunerado de passageiros”, na Câmara Municipal de Goiânia, vai contar com a participação de autoridades e entidades do setor. O evento acontecerá no Auditório Jaime Câmara e vai debater a autorização de taxistas e demais motoristas para o uso de aplicativos de celular no transporte de passageiros.

O presidente, vereador Andrey Azeredo, convidou autoridades como os presidentes da Assembleia Legislativa, da Fieg, Acieg, do TCM, promotores, procuradores, secretários municipais e representantes de entidades como sinditaxi , uber, 99 Taxi, easy taxi, aspertagyn, entre outras. A população também pode acompanhar o debate que será aberto ao público.

A disputa se dá em torno da restrição ou não da liberdade de atuação do Uber e de seus similares nas cidades do país. Após a conclusão da votação, o texto segue para análise do Senado.

Relatado pelo deputado Daniel Coelho (PSDB-PE), o texto-base se limita a incluir na Política Nacional de Mobilidade Urbana a descrição do serviço oferecido pelo Uber e seus concorrentes, no item "transporte remunerado privado individual de passageiros", além de definir que "compete exclusivamente aos municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar" os serviços oferecidos pelas empresas donas dos aplicativos. Ou seja, cada município decidirá se regulamenta ou não o serviço, e com que regras.

Daniel Coelho afirmou que se atendesse aos pedidos dos taxistas os aplicativos ficariam inviabilizados e haveria uma "taxização" da Uber e de seus concorrentes.

Outras cidades, como São Paulo e Brasília, já têm regulamentação própria para o funcionamento da Uber e dos outros aplicativos. Mas há um entendimento jurídico segundo o qual é preciso uma lei federal autorizando as cidades a legislar sobre o tema.

O deputado Carlos Zarattini (PT-SP) é o autor da principal emenda favorável aos taxistas. Ele inclui no projeto a possibilidade de as cidades proibirem o funcionamento do Uber e similares. No caso de autorização, exige regras como a limitação dos veículos e a fixação de tarifa mínima e máxima.

Os deputados favorável à tese dos taxistas argumentam, em linhas gerais, que a Uber promove concorrência desleal.

O lobby dos dois lados da questão, dos taxistas e dos aplicativos, foi intenso na Câmara nos últimos dias. Táxis e carros da Uber e de concorrentes se aglomeraram na frente do Congresso nesta terça (4).