Câmara aprova projeto que determina prazos para atendimento pelo SUS

O projeto do vereador Elias Vaz (PSB), que estabelece prazos para o atendimento na rede pública de saúde em Goiânia, foi aprovado na Câmara Municipal, em última votação por 25 votos a 1. Agora cabe ao prefeito sancionar a proposta, que determina que o paciente espere no máximo 15 dias para fazer exames, 30 dias para consultas e 60 dias para cirurgias eletivas.

De acordo com o projeto, pacientes com doenças graves e crianças até 12 anos, terão os prazos reduzidos pela metade. No caso de portadores de necessidades especiais e gestantes, quando não for necessária a internação imediata, o tempo de espera por consultas será no máximo de três dias úteis. O projeto ainda ressalta a exceção para pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva e casos de urgência e emergência, que devem receber atendimento imediato.

Apresentado inicialmente em 2015 e e vetado pelo então prefeito, o projeto foi discutido novamente e elogiado pelos vereadores. “Esperamos que, desta vez, o prefeito tenha a sensibilidade de sancionar a matéria, já aprovada pela Câmara duas vezes. A população precisa de um atendimento eficiente na saúde. É uma necessidade e um direito, previsto pela Constituição. A demora pode comprometer, ao mesmo tempo, o direito à saúde e o direito à vida”, afirma Elias Vaz.

O vereador defende o seu projeto e afirma que a longa espera por atendimento pode agravar o quadro de diversos pacientes. “Além dos riscos para o paciente, a demora também aumenta os gastos para a rede pública. O nosso projeto atende a um anseio da população goianiense”, finaliza Elias.