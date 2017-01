Cármen Lúcia homologa 77 delações da Odebrecht

A ministra Cármen Lúcia, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), homologou na manhã desta segunda-feira (30) as 77 delações de executivos e ex-executivos da Odebrecht.

Ainda não se sabe se a magistrada levantará o sigilo sobre os depoimentos. O gesto é necessário para que seja validado juridicamente o acordo de colaboração, considerado o mais importante da Lava Jato.

Ministros do STF já esperavam que Cármen Lúcia, que se debruçou no final de semana sobre os documentos, os homologasse até terça-feira (31), quando acaba o recesso do judiciário.