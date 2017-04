Cármen e Fachin decidem reforçar equipe que vai cuidar da Lava Jato no STF

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, acertou ontem, com o ministro Edson Fachin a criação de um grupo de assessoria especializada para conferir celeridade aos processos da Operação Lava Jato que tramitam na Corte. Fachin é o relator dos processos da Lava Jato no STF.Os dois se reuniram por cerca de duas horas no final da manhã, na m...