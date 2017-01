Cármem Lúcia autoriza retomada de delações da Odebrecht por juízes do gabinete de Teori

A presidente Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, autorizou na última segunda-feira (23) a retomada dos trabalhos nas delações premiadas de executivos e ex-executivos da Odebrecht na Operação Lava Jato. Com isto, os juízes auxiliares do gabinete do Teori Zavascki, morto na semana passada em um acidente aéreo, devem dar continuidade aos depoimentos de delatores que estavam marcados para esta semana.

A ministra é plantonista do Supremo durante o recesso do Judiciário e decidiu suspender a paralisação dos trabalhos por considerar o tema urgente, uma vez que há delator preso.

A decisão permite que a presidente do STF tenha mais tempo para definir quem será o ministro responsável pela relatoria da Operação Lava Jato. O novo relator deverá analisar pedidos de prisão, de abertura de inquérito ou de buscas envolvendo políticos, por exemplo. Entre as possibilidades estão a de sorteio entre os ministros que atuam no Supremo.

As informações são do G1.