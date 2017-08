Brasil muda regra a cada eleição

Enquanto o Congresso avança na aprovação do distritão e do fundo bilionário para bancar as campanhas, o Brasil já acumula uma mudança eleitoral a cada disputa desde a redemocratização. Entre 1993, quando acabou o prazo para as disposições transitórias da Constituição de 1988, e 2015, quando foi realizada a última minirreforma política, as regras mudaram, em média, de 18...