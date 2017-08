Brasil em Ebulição: A crise política que insiste em permanecer

Crise é uma palavra que se estabeleceu no vocabulário dos brasileiros no fim de 2014, após as eleições presidenciais, e, desde então, está sempre presente no cotidiano. É o termo comum no discurso de qualquer pessoa a quem se pergunta como foi o período vivido pelo Brasil desde então, passando pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), exatamente há um ano. A razão ...