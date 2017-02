Bolsonaro perde para Lula em enquete sobre presidência lançada por seu próprio filho em rede social

O deputado estadual Flávio Bolsonaro (PSC-RJ), filho do deputado federal Jair Bolsonaro (mesma legenda e estado), propôs nesta quinta-feira (16), em seu perfil no Twitter, uma enquete sobre o segundo turno da disputa presidencial em 2018, colocando como postulantes ao cargo máximo do executivo nacional, além de seu pai, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Apesar de ser realizada em um ambiente virtual contrário ao movimento de esquerda, o resultado de momento da enquete - programada para terminar amanhã - mostra o petista com boa vantagem contra Bolsonaro.

Até o início da noite desta quinta-feira (16), cerca de 50 mil pessoas participaram da votação. Desse número, 57% declararam apoio a Lula e 43% afirmaram que escolheriam Bolsonaro como presidente.

A enquete, de acordo com Flávio Bolsonaro, foi proposta devido ao fato de os institutos de pesquisa, "por preconceito", não apresentarem o nome de Jair Bolsonaro como opção de voto para o pleito em 2018.