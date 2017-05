Bolsa Família terá reajuste acima da inflação

O presidente Michel Temer deu aval ontem para o reajuste do Bolsa Família acima da inflação acumulada até junho, a partir de 1º de julho. E o governo vai aproveitar o anúncio para lançar um pacote de medidas de estímulo à inclusão dos beneficiários do programa no mercado. O Palácio do Planalto quer incentivar a formalização do emprego nas famílias que recebem recurs...