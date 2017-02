Benedito Torres é o mais votado no MP-GO

O procurador de Justiça Benedito Torres foi o mais votado pelos procuradores e promotores do Ministério Público de Goiás (MP-GO), em votação realizada na tarde desta sexta-feira (3). Torres recebeu 193 votos e encabeça a lista tríplice, formada ainda pelos promotores Rodney Silva, que teve 150 votos, e Ana Maria Rodrigues da Cunha, que recebeu 118 votos, que será encaminhada para a escolha do governador Marconi Perillo.

Geralmente, assume o cargo o candidato mais votado pelos membros do MP-GO. Em algumas ocasiões, porém, o nome escolhido não foi o do mais votado entre os promotores e procuradores. O último caso foi o do promotor Saulo de Castro Bezerra, em 2005. Ele não foi o mais votado, mas foi escolhido pelo governador Marconi Perillo.

Propostas

O procurador Benedito Torres tem entre suas propostas as de interiorizar a administração do MP-GO; modernizar os centros de apoio operacional; garantir a autonomia do MP-GO em benefício da defesa da sociedade; reestruturação e ampliação do Gaeco para fortalecer o combate à corrupção e a crimes organizados.