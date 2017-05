Baixa adesão frustra organização

Grupos de manifestantes se reuniram ontem em ao menos 16 capitais para pedir o afastamento do presidente Michel Temer (PMDB) e eleições diretas, além de criticar as reformas que correm no Congresso. A baixa adesão dos participantes, porém, frustrou a expectativa dos organizadores.Em São Paulo, apesar de dois trios elétricos e dois carros de som terem sido levados p...