Ato do PSDB filia prefeitos e desidrata PMDB

Com a filiação de 15 prefeitos em evento nesta quinta-feira (17), o PSDB detém agora o comando do Executivo municipal em 95 cidades, aproximando-se da meta de cem, fixada para este ano. Assim, a sigla passa a ter mais do dobro de prefeituras do PMDB, segundo partido que mais elegeu prefeitos em 2016. Após as eleições do ano passado, eram 41 prefeituras peemedebistas;...