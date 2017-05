Assista o pronunciamento do presidente Michel Temer

O presidente Michel Temer (PMDB) se prenuncia em rede nacional sobre a bomba que caiu sobre Brasília na noite de quarta-feira (17), após a divulgação da delação dos irmãos donos da JBS.

Em uma ação como jamais foi feita na Lava-Jato, os irmãos Joesley Batista Wesley, donos da maior produtora de proteína animal do planeta, entregaram ao ministro Edson Fachin uma gravação feita em março deste ano mostrando o deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) recebendo uma mala com R$ 500 mil enviados por Joesley. Temer também ouviu do empresário que estava dando a Eduardo Cunha e ao operador Lúcio Funaro uma mesada na prisão para ficarem calados. Diante da informação, Temer incentivou: "Tem que manter isso, viu?".