Assista a alguns trechos do depoimento histórico de Lula ao juiz Sergio Moro

Após cinco horas, o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz federal Sérgio Moro em Curitiba (PR) foi finalizado no início da noite desta quarta-feira (10).

Lula é acusado de ter recebido propina de R$ 3,7 milhões da empreiteira OAS por meio das reformas de um apartamento triplex no Guarujá, litoral de São Paulo.

O ex-presidente respondeu a perguntas de Moro, da assistência de acusação, de procuradores do Ministério Público Federal e fez as alegações finais.

O depoimento de Lula começou por volta das 14h15. Usando uma gravata com as cores da bandeira do Brasil, o ex-presidente entrou no prédio da Justiça Federal acompanhado de seu advogado Cristiano Zanin. Manifestantes favoráveis e políticos aliados acompanharam Lula até o prédio. Entre os aliados que foram até Curitiba para apoiá-lo, está a ex-presidenta Dilma Rousseff.

Confira abaixo trechos do depoimento histórico do ex-presidente da República ao juiz Sérgio Moro.