Assista às delações de Joesley Batista e de um executivo da JBS à Operação Lava Jato 🎥

Em delação premiada, o empresário Joesley Batista, um dos donos do grupo J&F, controlador do frigorífico JBS, afirmou que a empresa pagava propina a deputados e senadores do Congresso Nacional. Nos vídeos, divulgados pelo Supremo Tribunal Federal, o empresário explica que os atos eram feitos por meio de Caixa 1, Caixa 2, via campanha política e doação.

Assista aos vídeos: