Assessor de Temer é preso

A Polícia Federal prendeu ontem o assessor do presidente Michel Temer, Tadeu Filipelli (PMDB-DF), e os ex-governadores do Distrito Federal José Roberto Arruda (PR) e Agnelo Queiroz (PT). Os três foram alvos da operação Panatenaico, cujo foco é uma suposta organização criminosa que teria fraudado e desviado cerca de R$ 900 milhões da construção do estádio Mané Garrincha....