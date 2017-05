Assembleia: Portaria estabelece mais rigidez na liberação de diárias, mas eleva os gastos

Ao mesmo tempo em que aumentou a rigidez e o controle para a liberação de diárias, a Assembleia Legislativa reajustou em até 25% os valores a serem pagos pelas viagens de deputados estaduais e do primeiro escalão da Casa e em até 75% as quantias destinadas aos deslocamentos com táxi e transporte público nesses mesmos deslocamentos. Portaria assinada pelo presidente José...