Assembleia Legislativa de Goiás tem mais de 10 estagiários por deputado

A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) alcançou em junho número recorde de estagiários na comparação com os últimos 33 meses, desde que passou a divulgar dados da folha de pessoal. O aumento amplia para 94 a diferença em relação ao quadro de servidores efetivos. No mês de junho, a Casa registrou 442 estagiários e 348 efetivos. A Alego supera as seis maiores casas...