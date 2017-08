Assembleia Legislativa de Goiás bancou ida aos EUA por R$ 325 mil

A Assembleia Legislativa de Goiás gastou cerca de R$ 325 mil com a viagem do presidente José Vitti (PSDB) e comitiva aos Estados Unidos, para Conferência da National Conference of State Legislatures (NCSL). Ao total, 12 pessoas - 5 deputados, 5 diretores e 2 servidores - estiveram no evento, em Boston, que durou cinco dias. A viagem ao todo foi de uma semana...