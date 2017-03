Arrecadação de IPTU e ITU já representa 35% do total para 2017

Cerca de R$ 210 milhões entraram no caixa da Prefeitura de Goiânia com pagamentos dos IPTU e ITU este ano. O valor representa 35% do total a receber em 2017 e 10 pontos porcentuais a mais que no mesmo período do ano passado, comparando a proporção sobre o total lançado, de acordo com a Secretaria Municipal de Finanças. Além da arrecadação do ano, a Prefeitura tem expectati...