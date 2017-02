Apreciação de matérias sobre Lula e Cunha é adiada no STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu ontem adiar o julgamento do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para anular provas obtidas na Operação Lava Jato e de um pedido de liberdade para o ex-deputado federal Eduardo Cunha, preso desde outubro do ano passado por determinação do juiz Sergio Moro. A nova data para o julgamento não foi definida. O adiame...