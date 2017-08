Apenas quatro deputados goianos votaram pela investigação de Michel Temer; confira o placar

Atualizada às 20h24 - 02/08/2017

Os 17 deputados federais de Goiás votaram, com ampla maioria, a favor do parecer contrário à investigação contra o presidente da República, Michel Temer (PMDB), apresentado pelo relator do processo, Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados. Temer é acusado de corrupção passiva no caso JBS.

Por volta das 19h15 desta quarta-feira (2), todos os parlamentares goianos foram chamados, por ordem alfabética, para apresentarem seus votos. 12 votaram pelo arquivamento do processo contra Temer. Quatro pediram a investigação do presidente da República. Apenas um deles - Delegado Waldir (PR) - se ausentou da votação. Recentemente, ele denunciou a existência de 'compra de votos' por parte do governo federal. João Campos (PRB), ausente na primeira chamada, apareceu ao final da ordem alfabética e apresentou seu voto.

Confira abaixo como votou cada deputado goiano:

Alexandre Baldy (Podemos) - SIM - “Eu voto sim pelo relatório do deputado Paulo Abi-Ackel do PSDB, senhor presidente”

- “Eu voto sim pelo relatório do deputado Paulo Abi-Ackel do PSDB, senhor presidente” Célio Silveira (PSDB) - SIM - “Para que o Brasil saia urgentemente da pior crise da sua história, eu voto sim”

- “Para que o Brasil saia urgentemente da pior crise da sua história, eu voto sim” Daniel Vilela (PMDB) - SIM - “Senhor presidente, acreditando que o Brasil está saindo de uma de suas mais graves crises econômicas de sua história. Entendendo que o presidente Michel Temer terá oportunidade de provar a sua inocência após a perda da imunidade presidencial, meu voto é sim”

- “Senhor presidente, acreditando que o Brasil está saindo de uma de suas mais graves crises econômicas de sua história. Entendendo que o presidente Michel Temer terá oportunidade de provar a sua inocência após a perda da imunidade presidencial, meu voto é sim” Delegado Waldir (PR) - AUSENTE

Fábio Sousa (PSDB) - NÃO - “Rendendo, inclusive, homenagem ao deputado Eduardo Barbosa, que não pôde estar presente devido ao falecimento de sua esposa, eu voto não senhor presidente”

- “Rendendo, inclusive, homenagem ao deputado Eduardo Barbosa, que não pôde estar presente devido ao falecimento de sua esposa, eu voto não senhor presidente” Flávia Morais (PDT) - NÃO - “Senhor presidente, o povo brasileiro merece ver essa denúncia investigada e esclarecida. Por isso nós somos a favor da investigação. O meu voto é não, contra o relatório”

- “Senhor presidente, o povo brasileiro merece ver essa denúncia investigada e esclarecida. Por isso nós somos a favor da investigação. O meu voto é não, contra o relatório” Giuseppe Vecci (PSDB) - SIM - “Senhor presidente, sim pela estabilidade do País, sim pela estabilidade da nossa economia. Eu voto sim pelo relatório do deputado Abi-Acker”

- “Senhor presidente, sim pela estabilidade do País, sim pela estabilidade da nossa economia. Eu voto sim pelo relatório do deputado Abi-Acker” Heuler Cruvinel (PSD) - SIM - “Senhor presidente, pela retomada do crescimento da economia, contra a esquerda comunista que quebrou este País, meu voto é sim ao relatório”

- “Senhor presidente, pela retomada do crescimento da economia, contra a esquerda comunista que quebrou este País, meu voto é sim ao relatório” João Campos (PRB) - SIM - “Senhor presidente, Goiás e o Brasil sabe que eu sou a favor de qualquer investigação, inclusive desta. Todavia, com absoluto respeito à decisão partidária, eu voto sim”

- “Senhor presidente, Goiás e o Brasil sabe que eu sou a favor de qualquer investigação, inclusive desta. Todavia, com absoluto respeito à decisão partidária, eu voto sim” Jovair Arantes (PTB) - SIM - “Eu quero fazer aqui uma homenagem ao PSDB, através de seu relator, votando sim a esse relatório que é importante para o Brasil, para a economia e para a política nacional”

- “Eu quero fazer aqui uma homenagem ao PSDB, através de seu relator, votando sim a esse relatório que é importante para o Brasil, para a economia e para a política nacional” Lucas Vergílio (Solidariedade) - SIM - “Senhor presidente, pelo desenvolvimento do nosso País, pela estabilidade política, serei responsável com o meu País. Voto para que o presidente Temer seja investigado no fim de seu mandato. Voto sim, senhor presidente”

- “Senhor presidente, pelo desenvolvimento do nosso País, pela estabilidade política, serei responsável com o meu País. Voto para que o presidente Temer seja investigado no fim de seu mandato. Voto sim, senhor presidente” Magda Mofatto (PR) - SIM - “Senhor presidente, pelo progresso e desenvolvimento do País é sim, e pela coragem do nosso presidente Michel Temer de fazer as reformas necessárias pelo País, é sim ao relatório”

- “Senhor presidente, pelo progresso e desenvolvimento do País é sim, e pela coragem do nosso presidente Michel Temer de fazer as reformas necessárias pelo País, é sim ao relatório” Marcos Abrão (PPS) - NÃO - “Senhor presidente, meu voto é não”

- “Senhor presidente, meu voto é não” Pedro Chaves (PSC) - SIM - “Senhor presidente, voto com o relator da Comissão de Constituição e Justiça. Voto sim”

“Senhor presidente, voto com o relator da Comissão de Constituição e Justiça. Voto sim” Roberto Balestra (PP) - SIM - “Presidente, eu sou de Inhumas, então voto por Inhumas, por meu Estado de Goiás e pelo Brasil. Voto sim”

- “Presidente, eu sou de Inhumas, então voto por Inhumas, por meu Estado de Goiás e pelo Brasil. Voto sim” Rubens Otoni (PT) - NÃO - “Senhor presidente, em defesa da democracia, contra a retirada de direitos do povo mais simples humilde e trabalhador, pela garantia da continuidade das investigações. Eu voto não”

- “Senhor presidente, em defesa da democracia, contra a retirada de direitos do povo mais simples humilde e trabalhador, pela garantia da continuidade das investigações. Eu voto não” Thiago Peixoto (PSD) - SIM - “Presidente, deputado Thiago Peixoto, voto sim, com o relator”

A votação dos goianos foi interrompida pelo deputado mineiro Bonifácio Andrade (PSDB), que pediu preferência e votou a favor de Temer. Após o término da passagem dos parlamentares de Goiás pelo microfone colocado no centro do plenário da Câmara, o placar indicava 89 votos favoráveis ao presidente, 59 contra, sete deputados ausentes e uma abstenção. São necessários 342 para que o presidente da República não seja afastado.