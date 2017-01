Após trocas de cadeiras e recontagem, Assembleia Legislativa terá seis novos deputados este ano

Sem alterar a proporção da bancada aliada e de oposição, seis novos nomes estarão na Assembleia Legislativa de Goiás no reinício dos trabalhos, em fevereiro. Quatro ganharam cadeira com a eleição de deputados para prefeituras do interior (veja o quadro abaixo).

Outro foi contemplado com a decisão judicial que determinou a recontagem dos votos da eleição de 2014. E a sexta é a única que já tinha mandato e agora volta à Casa, depois de anunciar a saída da Secretaria de Cidadania - Lêda Borges (PSDB).

Ontem, o ex-deputado Wagner Siqueira (PMDB) tomou posse no lugar de Adib Elias (PMDB), que volta à prefeitura de Catalão. O rápido evento ocorreu na Presidência da Assembleia, comandado pelo presidente Helio de Sousa (PSDB).

Em discurso, Wagner disse que pretende contribuir para que a Assembleia se torne um exemplo ao País. “O Brasil passa por grandes mudanças e exige um novo comportamento, tanto dos cidadãos, como de seus representantes políticos”, afirmou. Ele foi deputado na legislatura anterior e ficou na primeira suplência desta vez.

O peemedebista disse que terá uma atuação técnica, ao comentar a bancada de oposição. Afirmou que formará equipe para analisar os projetos e torná-los mais transparentes.

Notificação

Ainda há dúvida sobre quem substituirá Ernesto Roller (PMDB), agora prefeito de Formosa, na Assembleia. A direção do Legislativo encaminhou ontem uma notificação ao vereador Clécio Alves (PMDB) informando a abertura da vaga e estabelecendo prazo de 15 dias a partir do recebimento para que ele se manifeste sobre o interesse ou não de ter a cadeira.

Clécio pode solicitar mais outros 15 dias para dar a resposta. O peemedebista não só assumiu o novo mandato na Câmara como também reivindicou a presidência da Comissão de Finanças, o que gerou dúvidas sobre o interesse em deixar o mandato de vereador.

Ao POPULAR, ele afirmou que ainda não se decidiu. Caso não assuma a cadeira na Assembleia, abre vaga para o ex-deputado Lívio Luciano (PMDB), que estava cotado para o secretariado do prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), mas ainda não teve destino definido. Lívio disse que terá conversa com Iris na sexta-feira, quando deve obter informações sobre a decisão de Clécio e a possibilidade de ir para a Alego.

Eleita deputada estadual em 2014, Lêda Borges (PSDB) licenciou-se logo no início do mandato para assumir a Secretaria de Cidadania do Estado. No fim de dezembro, ela comunicou que voltaria à Assembleia. O registro oficial tem data do dia 1º de janeiro.

O suplente Daniel Messac (PSDB) - que tomou posse em dezembro por conta da renúncia do deputado Valcenôr Braz (PTB) para assumir o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) - perderia a vaga, mas acabou garantindo a cadeira com a renúncia de Zé Antônio (PTB) para assumir a prefeitura de Itumbiara. Tanto Daniel como Júlio da Retífica (PSDB) foram efetivados na Assembleia.

Nos bastidores do governo, há informações de que Lêda pode ocupar novamente um cargo no Estado. Se isso ocorrer, quem fica no Legislativo é Victor Priori (PSDB).

Quem perdeu o cargo, mas pode voltar com as mexidas no governo é Santana Gomes (PSL).