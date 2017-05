Após sofrer acidente de carro, Lêda Borges recebe alta hospitalar

A deputada estadual licenciada e secretária Cidadã Lêda Borges recebeu alta do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), na tarde de domingo (21), depois de sofrer um acidente de carro no km 112 da BR-060, em Goianápolis.

Segundo o diretor do hospital, Ricardo Furtado, a secretária está usando um colete cervical, por conta de fraturas de duas vértebras na região lombar. Lêda se recupera em casa.

Acidente

Lêda estava em companhia do marido Francisco Carvalho, quando no final da manhã de sábado (20), seu carro foi atingido na traseira por uma carreta. Segundo o socorrista Sandro Coelho, o carro estava a 800 metros da barreira policial, já chegando em Goiânia. “Fizemos todo o procedimento padrão. Os dois foram colocados na prancha, imobilizados, conferidos os sinais vitais e encaminhados para o Hugo”, explicou.

A secretária vinha de Valparaíso para Goiânia e iria participar de solenidade com o governador Marconi Perillo, na abertura da exposição agropecuária. Francisco Carvalho não ficou internado.

Comunicado

A assessoria de comunicação de Lêda enviou uma carta de agradecimento, onde a secretária escreve para os "amigos, familiares, colegas de trabalho e imprensa". "Quero agradecer profundamente às inúmeras manifestações de apoio e solidariedade que tenho recebido via mensagens e telefonemas. O carinho de cada um de vocês me é muito caro" e continua "Também não poderia deixar de ressaltar o trabalho da equipe do Centro de Reabilitação e Readaptação dr. Henrique Santillo (CRER), onde por intermédio de Fabrício Queirós, Alysson Campos e Eduardo de Melo foi-me confeccionado um colete ortopédico"

A secretária finaliza com mais agradecimentos. "Ademais agradeço a Deus que cuidou e cuida de mim e de meu esposo Francisco Carvalho o tempo todo; à imprensa, aos servidores da Secretaria Cidadã, aos amigos, familiares e colegas de trabalho".