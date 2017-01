Após resistência, Temer escolhe retrato oficial de seu mandato e recebe criticas na internet

Retrato oficial do presidente Michel Temer, feito por Orlando Britto

O presidente Michel Temer escolheu o retrato oficial de sua administração à frente do Palácio do Planalto. Inicialmente, em conversas reservadas, ele demonstrava resistência em posar para a foto, por ser contra o que chamou de "culto à personalidade".

Em outubro, contudo, ele foi convencido da importância simbólica de fazer uma fotografia oficial com a faixa presidencial. Nas palavras de um assessor do peemedebista, é um gesto importante para reafirmar que ele é presidente legítimo, evitando reforçar o discurso da oposição de que o impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe.

O peemedebista posou para o fotógrafo Orlando Britto e a produção e a direção ficaram a cargo do publicitário Elsinho Muoco, marqueteiro há mais de quinze anos do PMDB.

"A intenção da foto é passar serenidade e confiança. É tudo o que se espera de um líder que está no comando e tem a missão de tirar o país do caos e resgatar a esperança. Não é um culto à personalidade, mas um compromisso com a ordem e o progresso", disse Muoco à reportagem.

Ainda com a escolha da foto, o presidente não decidiu se ela será colocada em gabinetes ministeriais ou prédios públicos, como seus antecessores à frente do Palácio do Planalto.

Ele também desistiu de incluí-la na galeria presidencial, no Palácio do Planalto. Em outubro, a assessoria de imprensa da Presidência da República havia informado que ele cogitava pendurá-lo, mas o peemedebista abriu mão por enquanto.

Ao assumir o comando do Palácio do Planalto, em 2011, um retrato colorido de Dilma Rousseff foi colocado na galeria de presidentes, mas ela pediu na época para retirá-lo.

O presidente escolheu seu retrato oficial e o recorte da imagem intrigou os mais detalhistas. Veja alguns comentários:

@folha e ainda não cortou o Chroma do cabelo direito — snap: poxaduduh (@Dudu) January 25, 2017

@folha Quem fez o recorte da foto foi o Michelzinho? — Léo Villanova (@LVillanova) January 25, 2017

@folha gnt nem é tão difícil assim recorta a cabeça — DOLORES +THE MACHINE (@delalores) January 25, 2017

@folha O Mocinho do ppt q fez esse recorte no photoshop? 😂 — Chun-li (@prc_lemes) January 25, 2017