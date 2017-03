Após pressão, governo mantém promoções a agentes da segurança

Na primeira mudança no texto original da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que limita os gastos do Estado por dez anos, o governo decidiu atender a reivindicações de agentes da segurança pública. Chamada PEC do Teto, a proposta começa a ser apreciada hoje na Assembleia Legislativa, com a definição do relator na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A expect...