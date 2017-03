Após não comparecer em audiência, ex-delegado Protógenes Queiroz tem prisão decretada

O ex-delegado da Polícia Federal e ex-deputado federal Protógenes Queiroz teve a prisão decretada na última quinta-feira (30),pela juiza substituta Andréia Moruzzi. A informação é da colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

Moruzzi decidiu pela prisão após Protógenes não comparecer a uma audiência, no inicio de março deste ano, onde seria estabelecida como ele iria cumprir a prestação de serviço de uma pena que já havia sido condenado, por ter vazado dados da Operação Satiagraha à imprensa.

De acordo com a colunista, após a condenação, ele pediu asilo na Suíça, alegando perseguição e atualmente vive no país. "Como ele está na Suíça, está com passaporte retido e poderia cumprir pena apenas lá. Explicamos isso à Justiça. Ele não se negou a colaborar nem a cumprir a pena", afirmou o advogado do ex-delegado, Adib Abdouni. "Além disso, ele fez uma cirurgia na perna e não poderia viajar ao Brasil para participar da audiência", finalizou Abdouni para a colunista.

O advogado ainda vai tentar suspender a medida através de habeas corpus.