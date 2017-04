Após desmaio, presidente do Senado está na UTI

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB) está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de Brasília. Segundo a assessoria do senador, ele foi levado até a unidade de saúde após um desmaio ocorrido nesta madrugada.

A suspeita inicial seria de um acidente vascular cerebral (AVC). No entanto, os exames não confirmaram a hipótese. O boletim divulgado pela assessoria do hospital informa que Eunício segue internado, com quadro estável e será avaliado ao longo do dia pela equipe médica.

Ainda de acordo com a assessoria do hospital, os exames de imagem do crânio apresentou resultados normais.

Em fevereiro deste ano Eunício foi submetido a uma cirurgia para retirada da vesícula.