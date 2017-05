Após delação da JBS, filho de Teori volta a falar que morte do pai foi encomendada

O anúncio das delações da JBS que caíram com uma bomba atômica sobre Brasília não mexeu somente com os políticos. Francisco Zavascki, filho do ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal (STF) morto em um acidente aéreo em janeiro deste ano, publicou um longo desabafo em seu perfil no Facebook. No entanto, em seguida a postagem foi deletada, mas print estão circulando pelas redes.

Na postagem, Francisco conta que seu pai tinha noção do tamanho do envolvimento dos citados na operação e que se mostrava preocupado com 2017. “O pai sabia de tudo. Sabia quanto cada um estava afundado nesse mar de corrupção. Não é por acaso que o pai estava tão aflito com o ano de 2017”, escreveu o filho de Teori.

Na mesma postagem, ele pede o impeachment de Michel Temer e comenta que precisavam barrar a operação de qualquer forma e que todos os indícios o levam a pensar que mataram seu pai.