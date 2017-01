Após deixar a penitenciária, prefeito eleito toma posse em Osasco

O prefeito eleito de Osasco, Rogério Lins (PTN), tomou posse na manhã de hoje (1º), em solenidade na Câmara dos Vereadores. Lins ficou preso por cinco dias na Penitenciária de Tremembé, no interior paulista, e só foi solto na última sexta-feira (30).

Lins é investigado pela Operação Caça-Fantasmas, sobre funcionários fantasmas na Câmara de Vereadores de Osasco, além da captação de dinheiro de parte do salário de assessores dos vereadores. A ordem de prisão contra o prefeito eleito foi expedida no dia 6 de dezembro e Lins se entregou no dia 25, após retornar de uma viagem a Miami, nos Estados Unidos.

O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu liberdade a Lins e aos 14 vereadores também investigados na operação, sob a condição de pagamento de fiança no valor de R$ 300 mil, que deverá ser paga até amanhã (2). Se isso não ocorrer, a medida que concedeu liberdade ao prefeito será revogada.