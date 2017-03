Após críticas, Marconi alfineta bancada oposicionista sobre viagens internacionais

Em resposta as críticas da bancada oposicionista sobre as viagens internacionais feitas recentemente por uma comissão do governo de Goiás, o governador Marconi Perillo afirmou que “a oposição sempre quer que o governo ande para trás”.

No início do mês, uma comitiva goiana esteve no Oriente Médio para se reunir com investidores estrangeiros e embaixadores de três países da região. Durante a viagem, Marconi afirmou o objetivo era buscar parceiras para a construção do trem entre Goiânia e Brasília e para o Aeroporto de Cargas de Anápolis.

O governador lamentou a resistência da oposição e avaliou que as críticas à gestão estadual se limitam a um discurso politiqueiro, raso e infundado. “Se dependesse da oposição, não teríamos avançado em nada”, afirmou.

Questionado sobre o resultado das missões na vida do cidadão goiano, Marconi disse que priorizou a geração de emprego e revelou planos de trazer uma nova fábrica para Goiás, com a geração de mais 600 empregos diretos.

Ainda de acordo com o governador peessedebista, a expectativa é de que sejam anunciados para os próximos dois anos algo em torno de R$ 3 bilhões em investimentos para todas as áreas do governo.