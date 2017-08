Após cassação, ex-prefeito de Petrolina de Goiás é candidato

O ex-prefeito de Petrolina de Goiás Dalton Vieira Santos (PP), que teve seu mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em março deste ano, é um dos candidatos na nova eleição marcada para o dia 1º de outubro. A decisão do TSE confirmou que Dalton se encontrava com os direitos políticos suspensos na época da convenção partidária para as eleições do ano passado e...