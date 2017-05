Após bancar renúncia, jornalista garante que permanência de Temer na presidência é temporária

Quando um jornalista divulga uma informação que não se confirma, de acordo o linguajar da categoria, ele comete uma barrigada. E foi isso que aconteceu na tarde desta quinta-feria (18) com um dos maiores profissionais do jornalismo político do Brasil.

Com uma foto de Temer visivelmente pensativo e com o título “Temer decidiu renunciar”, Ricardo Noblat postou no seu blog, que mantém no site de O Globo, a saída do presidente. A nota foi divulgada às 15h06 desta quinta, mas não se confirmou. Às 16h, o político, denunciado em delação do empresário Joesley Batista, garantiu que seguirá como chefe de Estado.

“Não renunciarei. Repito: não renunciarei”, disse Temer em pronunciamento para a imprensa que foi transmitido ao vivo pela página oficial do governo federal no Facebook.

O jornalista escreveu que “Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, já foi avisado sobre a decisão de Temer. Ele o substituirá como previsto na Constituição, convocando o Congresso para que eleja o novo presidente que governará o país até o final de 2018”. Na fan page de O Globo o post teve mais 56 mil reações, 49 mil compartilhamentos e 6 mil comentários. O texto segue no ar mesmo após o pronunciamento de Temer.

Ao discursar, o presidente rebateu a acusação de que solicitou ao dono do grupo JBS a continuação de pagamento de propina para o ex-deputado federal Eduardo Cunha. Ele ainda garantiu não temer delações e disse que irá provar sua inocência no Supremo Tribunal Federal (STF). As denúncias contra o sucessor de Dilma Rousseff foram veiculadas com exclusividades pelo site de O Globo, em reportagem produzida por Lauro Jardim e Guilherme Amado.

Com o posicionamento de Temer nesta tarde, Noblat usou o Twitter para explicar que não cometeu nenhuma “barriga”, e afirmou que a “permanência de Temer é temporária”.

Dura a vida de jornalista... A política é como uma nuvem e os leitores não entendem. A permanência de Temer é temporária. Aguarda a fita. — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) May 18, 2017

Alguns internautas, entretanto, não aceitaram o posicionamento público do jornalista. Pela rede social, teve gente chamando ele de “fofoqueiro”, “cara de pau”, “idiota” e “irresponsável”.