Após anulação de grampos de Demóstenes pelo STF, STJ arquiva 3 investigações contra Marconi

O ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), arquivou três investigações contra o governador Marconi Perillo (PSDB), todas relacionadas com o caso Cachoeira. A decisão acata pedido do Ministério Público Federal (MPF), que não viu condições jurídicas para dar seguimento ao processo após o Supremo Tribunal Federal (STF) ter anulado os grampos telefônicos da Operação Monte Carlo que flagraram conversas do ex-senador Demóstenes Torres.

O despacho do ministro do STJ encerrou investigações que apuravam indícios de transferências para Marconi em três situações.

O evento "casa" envolve o repasse de R$ 2 milhões, sendo R$ 600 mil entregues ao assessor Lúcio Fiúza e R$ 1,4 milhão repassados diretamente para a conta do governador. Já o evento "Pirenópolis" se refere à entrega de R$ 500 mil em espécie ao tucano. Por último, o evento "Rental" trata da entrega de R$ 600 mil para uma empresa de Jayme Rincón, presidente da Agência Goiana de Transporte e Obras Públicas (Ageto) e tesoureiro da campanha de Marconi em 2010.

De acordo com o MPF, a decisão do MPF sobrepõe as investigações, mesmo que existam "indícios significativos da prática de crimes de corrupção ativa e passiva".

Advogado do governador, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, considera o arquivamento "natural". "Isso é uma consequência natural do julgamento que ganhamos no Supremo, que considerou que toda escuta produzida no processo do Demóstenes foi obtida de forma ilegal. A Constituição Federal é expressa ao não permitir investigações baseadas em escutas que não são legais", argumenta ele, que também defende Demóstenes.