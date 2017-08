Antes de embarcar para a China, Temer reúne ministros e vai a evento no Planalto

O presidente Michel Temer fará na tarde desta segunda-feira, 28, uma reunião ministerial, às 15h30, no Palácio do Planalto, para alinhar com a equipe o andamento dos trabalhos da semana, já que o peemedebista embarca nesta terça-feira, 29, para a China, onde participará do encontro do G-20 e fará reuniões com investidores. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que inicialmente tinha um compromisso em São Paulo, cancelou a agenda e irá participar do encontro.



Pela manhã, em mais uma tentativa de agenda positiva, o presidente participa, às 11h, de cerimônia de Lançamento do Programa Nacional de Voluntariado.



Temer se encontrou neste domingo, 27, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para discutir as pautas prioritárias para o governo enquanto estiver longe do País, já que só retorna ao Brasil no dia 6 de setembro. Enquanto isso, Maia ocupará interinamente a Presidência da República.