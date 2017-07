Anselmo Pereira é acionado na Justiça por improbidade administrativa

O vereador Anselmo Pereira (PSDB) foi acionado na Justiça nesta segunda-feira (31) por Improbidade Administrativa em função do superfaturamento no contrato de manutenção predial da Câmara Municipal de Goiânia. A promotora Leila Maria de Oliveira está requerendo a indisponibilidade de mais de R$ 6 milhões em bens do parlamentar, que já foi presidente da Casa.

Segundo o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), a Comercial Distribuidora e Serviços Ltda., empresa contratada para a realização dos serviços de manutenção no edifício do Legislativo municipal, recebeu R$ 2.429.846,43, mesmo não tendo executado de forma devida os serviços prestados no contrato, firmado em novembro de 2015. O montante representa um aumento de 323,75% dos gastos com a área, em relação à 2014.

A descrição dos materiais e dos serviços prescritos no contrato, bem como as estimativas de valores não foi apresentada no edital de licitação de maneira clara. Ainda de acordo com a ação, apenas uma planilha orçamentária foi levantada pela Casa e serviu de apoio para todo o processo licitatório.

De acordo com Leila Maria, a contratação dos serviços da Comercial gerou prejuízo à Câmara. Seis meses depois da assinatura do contrato, o então Diretor-Geral da Casa, Júlio César da Silveira Prado, solicitou um termo aditivo, autorizado pelo então presidente da Casa, Anselmo Pereira, para inserir no contrato os serviços de jardinagem e manutenção de paisagismo. Mais R$ 169.172,64 foram gastos. Outro aditivo ainda foi inserido no contrato, prevendo o pagamento de R$ 2.499.997,20.

A ação da promotora ressalta ainda que o serviço prestado pela empresa foi deficitário. Irregularidades como manutenção precária do sistema elétrico, inoperância do grupo gerador por falta de manutenção, além de manutenção inadequada dos sistemas hidráulico, de incêndio e de ar condicionado foram apontadas.

Além de Anselmo Pereira, Júlio César Prado e a empresa Comercial Distribuidora e Serviços Ltda. podem ser condenados por Improbidade Administrativa.